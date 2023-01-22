15
o
بيروت
16
o
طرابلس
6
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أشياء غريبة استخرجها من أجساد مصابين... هذا ما استعرضه أحد الاطباء الجراحين
Lebanon 24
22-01-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مسامير وبراغ وأشواك قنفد البحر، عينة من القطع المعدنية الغريبة التي واجهت جراحا أميركيا، عمل على إزالتها من أجساد مصابين لسنوات.
نيك باباس، جراح تقويم عظام من مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا، بدأ في مشاركة تجاربه في إجراء العمليات الجراحية الصعبة، مما استرعى اهتمام متابعيه، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"
Advertisement
ورغم أن معظم العمليات الجراحية التي كان يجريها الجراح الأميركي تستغرق 30 دقيقة فقط، إلا أن الذكريات التي تركتها ستبقى أبد الدهر.
وذكر الطبيب البالغ من العمر 43 عاما أن مصابا وصل إلى المستشفى بعد أن تعرض للدغة ثعبان، التي يمكن أن تجعل اليد تنتفخ مثل البالون.
وقال إن الرجل قتل الثعبان بعدما هاجمته، مشيرا إلى أن كل "الممرضات كن يرتعشن خوفا"، لأن الرجل مصاب بلدغة الثعبان وقد أحضر معه الحيوان المفترس مقتولا داخل وعاء.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن لدى الجراح قائمة طويلة من الأشياء الغريبة التي أزالها من أيادي المصابين.
وفي حالة أخرى، أزال الجراح أشواك قنفد البحر من يد مريض سقط في الماء، وقال إن الأشواك كانت مغروسة في جسم المصاب حتى العظم.
وكانت حالة ثالثة أكثر صعوبة، أزال أصابع تفشت فيها الغرغرينا.
وليس هذا فحسب بل استخرج الحبيبات المعدنية التي تطلق عبر المسدسات، وأسلاكا كهربائية شقت طريقها إلى أجساد الأميركيين.
ويقول إنه يشعر بالضيق والصعوبة عندما يطلب منه شخص ما المساعدة في انتزاع مسمار انغرز في جسده ووصل إلى العظم، لأن عليه اتباع برتوكول معين قبل بدء عملية الجراحة.
وأضاف أن عليه أن يجد أين دخل المسمار أو البرغي، ويبحث عن العلامة التجارية للمسمار وتجريب مفكات براغي (طبية) من أجل إزالته.
وما يصعب المهمة على الجراح، كما يقول، هي أن رأس البرغي قد تحطم داخل الجسم، أو علق البرغي في العظم، وعليه أن يستعين بإزميل (طبي) من أجل تقويم الأداة المعدنية تمهيدا لإزالتها.
والأمر بحاجة إلى صور الأشعة الصحيحة، والأدوات الصحية، وهذا الأمر يمكن أن يكون تحديا وليس دائما سهلا، وفق الجراح الأميركي.
أما فيما يتصل بالرصاص، فيقول الطبي إنه في غالب الأوقات يفضل ترك الرصاصة وحدها أو متابعتها مع مرور الوقت، ما لم تخرج من الجلد أو أنها رصاصة كاملة.
وقال: "بشكل عام، الجراحون لا يزيلون الرصاص من الأطراف إلا إذا كانت تتسبب بألم او سطحية للغاية أو تضغط على البنية العصبية".
ولفت إلى مصاب وصل إلى المستشفى بعد أن قطع سيف ساموراي 3 من أصابعه، واستغرق الأمر 10 ساعات لإعادة ربط جميع الأعصاب والأوتار والعظام".(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
12:50 | 2023-01-22
22/01/2023 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
02:30 | 2023-01-22
22/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
08:30 | 2023-01-22
22/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
02:07 | 2023-01-22
22/01/2023 02:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً حول مجمّع ويمنع المواطنين من الإقتراب... ماذا يجري؟
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً حول مجمّع ويمنع المواطنين من الإقتراب... ماذا يجري؟
05:38 | 2023-01-22
22/01/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2023-01-22
بالفيديو... تمساح أعاد جثة طفل غرق وفشل أهله بالعثور عليه!
11:00 | 2023-01-22
أضرم النار في جسده بسبب تردي الأوضاع المعيشيّة!
09:45 | 2023-01-22
إمرأة قتلت زوجها داخل المستشفى... أطلقت النار على رأسه!
09:29 | 2023-01-22
جريمة بشعة تهزّ سوريا... مقتل إمرأة حامل وطفلتها!
05:37 | 2023-01-22
دراسة تقترب من حل معضلة ظهور "الأنشطة الخارقة".. ما علاقة الأشباح والكائنات الفضائية؟
05:00 | 2023-01-22
رضيع بطول ووزن "فوق المعتاد"... اليكم التفاصيل
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
22/01/2023 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
22/01/2023 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
22/01/2023 22:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact