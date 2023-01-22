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برجك اليوم

Lebanon 24
22-01-2023 | 22:57
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الحمل
 تحاول أن تنعم بالاستقرار في المهنة، فلا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء وبروية، فحكمتك مشهود لك بها
الثور
قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدّية في التعاطي مع الأمور المستجدة والطارئة
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الجوزاء
تواجهك هذا اليوم تحديات غير منتظرة وتتذمّر من كثرة المسؤوليات، لذا نظّم وقتك وابدأ بالأولويات
السرطان
على الرغم من التراجه الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني
الأسد
تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكن سرعان ما تجد نفسك أمام ملفات جديدة
العذراء
تدور عجلة الأيام بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعماً من المحيطين والمحبين
الميزان
 يحمل إليك هذا اليوم خبراً مفرحاً وفرصة استثنائية، فيزودك اندفاعاً ونشاطاً وثقة زائدة بالنفس وراحة بال
العقرب
تتغير المخططات هذا اليوم، ما يجعلك ترزح تحت ثقل الضغوط المتنوعة وتضطر إلى أن تتكيف مع العراقيل
القوس
يجعل هذا اليوم مزاجك متقلباً وصعباً ومشاكساً، أنصحك بعدم إظهار ضعفك وترددك أمام الآخرين
الجدي
 يمكنك أن تتحسب لطارئ، فلا تقدم على خطوة غير محسوبة النتائج وإلا دفعت الثمن غالياً
الدلو
يكون هذا اليوم جيداً في مختلف المجالات المهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض الاستفزازات والإشكالات
الحوت
يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغير بوصلة العمل نحو الأفضل بعد تعثرات غير متوقعة
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