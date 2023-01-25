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تأشيرات دخول طويلة الأمد الى تايلاند... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-01-2023 | 02:00
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كشف موقع Thaiger عن الاستراتيجية الجديدة التي ستتبعها تايلاند في منح تأشيرات الدخول لأراضيها لمدة طويلة.

تبعا للموقع "ستقضي استراتيجية تايلاند الجديدة لجذب السياح بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد مدتها 5 سنوات للمشاهير وصناع المحتوى على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الذين لديهم أعداد كبيرة من المتابعين على صفحاتهم".
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وأشار الموقع إلى "أن هيئة السياحة التايلاندية قررت منح تأشيرات مدتها 5 سنوات لثلاثة مشاهير من هونغ كونغ هم: ميشيل ييم وسيمون يام وروجر وو، وهدفها هو تعزيز استضافة التايلانديين في الصين أيضا".

ونوه الموقع إلى أن الممثلين، ميشيل ييم وسيمون يام، وناقد الطعام الشهير ومدوّن رحلات السفر، روجر وو، لديهم أعداد كبيرة من المتابعين في هونغ كونغ والصين، ويحظون بشعبية واسعة.

ومن جهته قال رئيس هيئة السياحة التايلاندية،  إن "المشاهير المذكورين تم اختيارهم للحصول على تلك التأشيرات لدعمهم ومساهمتهم الفعالة في السياحة في تايلاند".

وكانت وسائل إعلام تايلاندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات في البلاد تخطط لاستضافة 25 مليون سائح عام 2023.(نوفوستي)


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