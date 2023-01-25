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مشهد غير طبيعي.. أسد يأكل الحشائش بحظيرة حيوان في الخرطوم!

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:00
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انتشر مقطع فيديو غريب وغير مألوف لأسد يأكل الحشائش، داخل حظيرة للحيوانات بالخرطوم.
 
 
وأظهر المقطع الغريب، الذي قُوبل بدهشة كبيرة، أسداً رابضاً خلف أسوار حظيرة للحيوان، وقد بدأ في مضغ العشب.
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وأكدت حديقة السودان للحياة البرية أن المشهد يبدو غريباً وغير طبيعي، لكن في الوقت نفسه قالت إن الأسود تأكل الأعشاب والحشائش من وقت لآخر.
كما قالت إدارة الحديقة عبر موقع "فيسبوك" إن "الأعشاب لا تعد ركناً أساسياً بالنظام الغذائي للأسود، لكن الأخيرة تلجأ لأكلها لأنها تعاونها في تهدئة اضطرابات المعدة، بالإضافة إلى سبب آخر يدفع الأسود لذلك التصرف الغريب، يتمثل في أن الأعشاب والحشائش تعتبر مصدراً طبيعياً للمعادن والفيتامينات والألياف، ما يدعم صحتها ويساعدها بعملية الهضم. بعبارة أخرى تستخدم الأسود العشب كنوع من طب المعدة (البدائي) في مواقف مختلفة". (العربية)
 
 

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