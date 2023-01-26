Advertisement

منوعات

كميات كبيرة من الالماس... عملية تهريب بين الكويت وروسيا

Lebanon 24
26-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1032317-638103111795523179.jpg
Doc-P-1032317-638103111795523179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتجزت شرطة جمارك مطار دوموديدوفو في موسكو مواطنة رومانية حاولت تهريب صلبان صدرية قيمتها 13 مليون روبل من دولة الإمارات إلى روسيا.

وتشير قناة Baza Telegram، إلى أن هذه المرأة لم تسجل هذه المجوهرات و ساعة يدوية من نوع «Bulgari» في الاستمارة الخاصة.
Advertisement

ووفقا لمصدر مطلع، عثر رجال الجمارك في مطار دوموديدوفو بموسكوة في حقيبة يد المواطنة الرومانية على 18 صليبا من الذهب الأبيض مرصعة بالماس من إنتاج شركة مجوهرات «Graff»، وأنها لم تعلن عنها ولم تدفع الرسوم الجمركية بمبلغ إجمالي يزيد عن 4 ملايين روبل.(gazeta.ru)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-01-26
03:18 | 2023-01-26
02:52 | 2023-01-26
23:00 | 2023-01-25
22:53 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website