أحداث مشبوهة... هذا ما يجري داخل احدى حدائق الحيوانات

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تحاول شرطة دالاس فك طلاسم نفوق حيوانات حديقة المدينة كان آخرها نفوق نسر محبوب، ومعرفة ما إذا كانت هناك قوى غامضة تعمل في حديقة حيوات دالاس بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة.وقال رئيس حديقة الحيوانات غريغ هدسون للصحافيين "الجميع موضع شك في هذه المرحلة، من داخل الحديقة أو خارجها، ندرس كل الفرضيات".وعُثر على النسر البالغ 35 عاما والمعرض لخطر الانقراض، واسمه "بين"، نافقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت حديقة الحيوانات "لا يبدو أن موته ناتج عن أسباب طبيعية".وقالت حديقة الحيوانات على تويتر الثلاثاء "رحيله مفجع، ليس فقط لعائلة حديقة الحيوانات لدينا، ولكن أيضاً لجهود الحفاظ على هذا النوع"، مضيفة "سيفتقد الجميع بين كثيراً".في 13 يناير، هربتأنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج.وعُثر على "نوفا" لاحقاً سالمة في حديقة الحيوانات، لكنّ الموظفين اكتشفوا أن حظيرة قرد اللانغور في المكان قد اختُرقت أيضاً.ونظراً لأن النسر من الأنواع المهددة بالانقراض، اعتُبر الأمر خطراً بما يكفي لإشراك عناصر فيدرالين في التحقيق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.(سكاي نيوز عربية)