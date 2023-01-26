16
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
كلب يقتل رجلا بالرصاص... اليكم ما حصل
Lebanon 24
26-01-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل كلب بالرصاص صيادا أميركيا كان جالسا في المقعد الأمامي بمركبة "بيك أب"، إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد الخلفية، ووقع الحادث وسط الولايات المتحدة الأيام الماضية، حسبما قالت الشرطة.
وكان الكلب موجودا -السبت الماضي- في المقاعد الخلفية بالمركبة، حيث كانت "معدات الصيد وبندقية"، عندما "داس على السلاح مما أدى إلى إطلاق النار"، وفق ما أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في ولاية كنساس الريفية.
Advertisement
وأشارت السلطات إلى أن الضحية، وهو رجل في سن الـ30، كان جالسا بجانب مقعد السائق عندما أصيب بالرصاص، وقد "توفي على الفور متأثرا بإصابته".
ولا يزال التحقيق متواصلا، لكن، بحسب المعلومات الأولية، فإن ما وقع مرتبط "بحادث صيد"، وفق ما أكد مكتب قائد الشرطة.
ولم تكشف السلطات إن كان الضحية صاحب الكلب.
وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، خصوصا في الولايات الريفية، لدرجة أن عدد الأسلحة المتداولة في البلاد يفوق عدد السكان.
وتشهد البلاد كثيرا من الحوادث المأساوية، بعضها ينتج أحيانا عن إطلاق أطفال النار خلال اللهو بالأسلحة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد النشطاء نشر الأخبار المتعلقة بحادثة القتل الغريبة، وألقى كثيرون باللوم على الصياد الذي كان من المفترض أن يأخذ احتياطاته وألا يضع السلاح بالقرب من الكلب، معتبرين أن الأمر أشبه بالجنون ولا يصدق.(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت من دون حمالة صدر.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بصورها الجريئة والبعض يُشبهها بهيفا شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
ظهرت من دون حمالة صدر.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور بصورها الجريئة والبعض يُشبهها بهيفا شاهدوا كيف بدت
04:16 | 2023-01-26
26/01/2023 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثق تعرّض نواب للضرب داخل وزارة العدل.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو يوثق تعرّض نواب للضرب داخل وزارة العدل.. شاهدوا ماذا حصل
05:40 | 2023-01-26
26/01/2023 05:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في جل الديب... شاب يُقتل رمياً بالرصاص!
13:57 | 2023-01-25
25/01/2023 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... مصرف لبنان جمّد حسابات هؤلاء
Lebanon 24
بالأسماء... مصرف لبنان جمّد حسابات هؤلاء
08:31 | 2023-01-26
26/01/2023 08:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته... وقد أطلب إقالته
Lebanon 24
وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته... وقد أطلب إقالته
22:06 | 2023-01-25
25/01/2023 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:30 | 2023-01-26
دخلها يتخطى 100 ألف دولار سنوياً.. 5 أعمال جانبية يمكنك أداؤها من المنزل!
11:00 | 2023-01-26
مقابل ألف دولار... إمرأة تنشر فيديوهات فاضحة!
05:00 | 2023-01-26
أحداث مشبوهة... هذا ما يجري داخل احدى حدائق الحيوانات
03:18 | 2023-01-26
تجردت من أسمى مشاعر الأمومة.. قتلت رضيعتها وحاولت إلقاءها بصندوق القمامة!
02:52 | 2023-01-26
في وضح النهار... هكذا تمت سرقة احد محال السوبرماركت (فيديو)
02:00 | 2023-01-26
كميات كبيرة من الالماس... عملية تهريب بين الكويت وروسيا
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
26/01/2023 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
26/01/2023 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
26/01/2023 20:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact