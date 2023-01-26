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أيّ دولة فازت بـ"كأس العالم للطهاة" لعام 2023؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:00
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فازت الدنمارك بمسابقة كأس العالم للطهاة معززة لشهرة الدول الاسكندنافية بتفوقها في هذه المسابقة على طهاة من جميع أنحاء العالم.
وتوجت الدنمارك بهذه المسابقة التي أقيمت في مدينة ليون الفرنسية، واحتلت النرويج المركز الثاني. (سبوتنيك)
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