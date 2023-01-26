Advertisement

منوعات

أهان الملك... فحكم بالسجن 28 عاماً

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1032706-638103945235432751.jpg
Doc-P-1032706-638103945235432751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة تايلاندية بسجن رجل 28 عاماً بتهمة إهانة الذات الملكية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعدّ عقوبة إهانة الملكية في تايلاند من بين الأقسى في العالم، كما أنّ جماعات حقوقية تعتبر أنّ هذه العقوبة تستخدم لقمع حرية التعبير.
Advertisement

ورأت محكمة في مدينة شيانغ راي الشمالية أنّ مونغول تيراكوتي (29 عاما) الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يعمل في تجارة الملابس مذنب في قضيتي تشهير منفصلتين بالملكية.

وقال محامي المتهم لوكالة فرانس برس إن عقوبة موكله كانت السجن 42 عاما، لكنّ المحكمة خففتها بعد إدلائه بشهادته.

وأضاف أن مونغول ينوي تقديم استئناف، وقد وافقت المحكمة على إطلاق سراحه بكفالة قدرها 300 ألف بات (9,100 دولار).

ويمكن أن تصل عقوبة إهانة الذات الملكية في تايلاند إلى السجن 15 عاما لكل تهمة.

ويواجه مونغول أيضا تهمة تشهير ثالثة منفصلة بشأن منشورات على الإنترنت تعود الى العام الماضي، وسيمثل مجددا أمام المحكمة في مارس.

وقال سوناي فاسوك كبير الباحثين في هيومن رايتس ووتش إن الحكم بالسجن 28 عاما هو ثاني أعلى عقوبة سجن تصدرها محكمة تايلاندية في قضية قدح وذم للذات الملكية. وعام 2021 أصدرت محكمة تايلاندية أخرى حكما قياسيا بالسجن 43 عاما بحق امرأة تم التعريف عنها باسمها الأول أنشان اثر ادانتها بإهانة النظام الملكي. وحجب محامو حقوق الإنسان اسم عائلتها لحماية أقاربها.

وكانت عقوبتها الأولية السجن 87 عاما، وهي لا تزال تقبع في السجن حتى الآن.

وفي حين أن القانون يهدف الى حماية العائلة المالكة التايلاندية من التشهير والإهانات والتهديدات، فإن البند 112 من قانون العقوبات يتم توسيع نطاقه ليشمل أي انتقاد للنظام الملكي.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعا في توجيه الاتهامات بإهانة الذات الملكية، لكن في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية عام 2020 للمطالبة بالتغيير الديموقراطي وإصلاح النظام الملكي عادت هذه القضايا الى الواجهة.

ورفع أكثر من 200 قضية ضد نشطاء مؤيدين للديموقراطية منذ نوفمبر 2020، وفقا لمحامين تايلانديين في حقوق الإنسان.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2023-01-27
02:00 | 2023-01-27
23:00 | 2023-01-26
16:00 | 2023-01-26
14:00 | 2023-01-26
11:30 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website