الحمل
إذا نظرت إلى حياتك خلال السنوات الماضية، ستلاحظ أنها تغيرت تماما. هذه التغييرات أثرت إيجابا عليك وكانت سببا في التقدم الملوس الذي تلاحظه اليوم. حاول من حين لآخر أن تغير أسلوب حياتك.
الثور
تناقش بعض الموضوعات المفيدة إذا جلست مع بعض الأصدقاء في الصباح كالفلسلفة والميتافيزيقا والعلوم. تتميز بسرعة البديهة وهذا ما يميزك عن الآخرين. تستوعب أي موضوع او أي فكرة تسمعها من أصدقائك اليوم.
الجوزاء
تشعر أن كل شيء يحدث لك اليوم يحدث لأول مرة. تشعر دائما ان هناك شيئا ما سيحدث ولكن لا تعرف ما هو؟! أنت شخص عاطفي جدا ولذلك ربما تشعر بالآخرين بمجرد أن تنظر إليهم. اهتم بمشاعرك وأحاسيسك وعبر عنها ولا تكبتها.
السرطان
تعلم إدارة أولوياتك بشكل أفضل. لا تضع الأشياء غير المهمة مع الأمور التي لا تحتمل التأجيل. ستنجز أعمالا جميلة تفخر بها وتكون محط أنظار المسؤولين عنك. كن حذرا من العلاقات الغرامية. سترى كل شيء بلون وردي بالرغم من المشاكل المحيطة به.
الأسد
أنت شخص تحب التحدث مع الآخرين والانخراط معهم. تفكر اليوم في الاتصال بأصدقائك والاقتراح عليهم الاجتماع في منزلك. أنت متميز في إقناع الآخرين بأفكارك ومقترحاتك. لديك القدرة على مساعدة الآخرين رغم المحن والظروف التي تمر بها.
العذراء
يوم ملائم للتحرك في عدة اتجاهات. قد تواجه خلافا حول بعض الموضوعات والاعتبارات. تتعرّض اليوم محاولاتك للعرقلة وتواجه شريكا شرسا في مكان العمل. قد تمر بأمور مخيبة لآمالك، ما ينعكس سلبا على وضعك الصحي.
الميزان
ربما تقضي وقتا طويلا اليوم في تقديم خدمات لشخص ما. ربما يكون هذا الشخص صديقا أو حبيبا أو قريبا. لن تكف عن الكلام مع هذا الشخص. ستضطر فجأة للقيام بشيء ما ثم تعاود مساعدة هذا الشخص مرة أخرى. انتبه فهناك أكثر من شيء قد يقف في طريقك. لا تجعل أي شيء يؤثر عليك أو يثير غضبك.