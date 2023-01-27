أنفق 50 مليون دولار في 8 سنوات... ما مصدر ثروته؟

أظهرت وثائق أن البريطاني كولين وير الذي توفي في العام 2019، أنفق أكثر من 50 مليون دولار، خلال السنوات الثمانية الأخيرة من حياته.



وقد تبين أن وير أنفق كل هذه المبالغ الضخمة، لأنّه كان مصاباً بمرض نادر يُدعى "سيبسيس"، وهو مرض يُؤدّي الى تعفن في الدم وفشل كلوي حاد.

Advertisement



أما مصدر هذه الأموال، فيعود إلى فوزه بجائزة اليانصيب في العام 2011، عندما ربح مبلغ 161 مليون جنيه استرليني أيّ 200 مليون دولار أميركي.



وقبل فوزه بالجائزة الكبرى كان وير يعمل كمصور، بينما عملت زوجته السابقة كريستين سابقاً كممرضة نفسية.



وبحسب الوثائق فقد تبين أن وير ترك بعد وفاته مجموعة واسعة من الاستثمارات بما في ذلك العقارات الفاخرة والسيارات والاستثمارات الرياضية، فضلاً عن إنشاء صندوق ائتماني خيري. (العربية)





