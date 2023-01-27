فيديو لصيدلي يجتاح مواقع التواصل... هكذا أنقذ طفلاً من الموت!

اجتاح فيديو لصيدلي سوري في صيدلية في العراق مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بعمل بطولي تمثل بإنقاذ طفل من الموت، بعدما دخل في حالة اختناق ومن ثم فقد وعيه.





وأوضح الصيدلي أن الطفل تعرض لحالة الاختناق بسبب ابتلاعه علكة. (روسيا اليوم)

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