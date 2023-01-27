Advertisement

منوعات

طارد حلمه فتقبّضه الموت.. مهاجر عربي يُقتل بطريقة بشعة بفرنسا

Lebanon 24
27-01-2023 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1032906-638104402857584359.jpg
Doc-P-1032906-638104402857584359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطارد الكثير من الشباب الجزائري أحلامهم معتقدين أن أوروبا هي الملاذ لتحقيق ذواتهم والعيش في رغد، لكن بعضهم يسلك طرقا خطيرة نهاية جلها مأساوية.
 
وهو حال فؤاد، شاب جزائري مثل كثير من أقرانه الذين يصلون إلى فرنسا بطريقة غير شرعية أو ما يسمى باللهجة العامية الجزائرية "حراق"، للبحث عن فرصة عمل أفضل والاستقرار هناك، واجه فؤاد صعوبة في البحث عن عمل لعدم حيازته إقامة شرعية في التراب الفرنسي، فاهتدى إلى الاستعانة بأحدهم لتزويده بوثائق مزورة مقابل 27 ألف يورو، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
Advertisement
 
ومنذ أن غادر فؤاد للقاء هذا الشخص الذي يدعى ياسين، في بري يون مارن بالضواحي الباريسية، انقطعت أخباره.

وبعد أكثر من شهرين عثر على جثة الضحية مدفونة في حديقة عمومية، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به الذي اعترف بنشوب خلاف بينه وبين الضحية فؤاد، حيث أقدم على طعنه بسكين، وضربه على رأسه قبل أن يدفن جثته.

وقد أجرى المحققون تشريحا للجثة لمعرفة تفاصيل أكثر حول الجريمة. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-01-27
14:00 | 2023-01-27
13:36 | 2023-01-27
12:47 | 2023-01-27
12:00 | 2023-01-27
11:57 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website