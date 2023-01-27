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بالحرم الجامعي.. طعن طالبة ورمى السكين بالقمامة

Lebanon 24
27-01-2023 | 12:00
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اهتز الشارع الباريسي لا سيما المجاور لجامعة باريس سيتي لوقع خبر تعرض طالبة جزائرية للطعن في مبنى بالحرم الجامعي سان جيرمان دي بري، الواقع في شارع ديس سانت بيير (الدائرة السادسة).

وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن الضحية فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا ولدت في الجزائر، عازبة، فيما أخبر مكتب المدعي العام في باريس صحيفة "لو فيغارو" أنه تم فتح تحقيق في "محاولة القتل العمد". وعهد به إلى القسم الثالث من الشرطة القضائية في باريس.
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وقد تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 25 عامًا من منطقة باريس، حيث تم وضعه في حجز الشرطة، وبحسب الادعاء، فإن "طبيعة العلاقة" بين الضحية والمدعى عليه لم تثبت.
 
وأفادت المصادر أنه تم العثور على سكينين، واحدة داخل الجامعة والأخرى في سلة قمامة بالخارج. (العربية) 
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