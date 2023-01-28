بالفيديو... صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في المطار!

أفادت وسائل إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات.



ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا. (روسيا اليوم)

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