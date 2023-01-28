Advertisement

منوعات

أكبر فأر سنا في العالم يستعد لدخول "غينيس".. كم يبلغ عمره؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1033161-638105089396326149.jpg
Doc-P-1033161-638105089396326149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى تسجيل الفأر "بات" في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر فأر في العالم من حيث السن.

وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن بات البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر "أكبر فأر سنا على قيد الحياة في العالم".
Advertisement

ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا ما يصل لهذا العمر سالما.

والفأر من نوع "جيب المحيط"، وهو أصغر أنواع الفئران حجما في أميركا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجا لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-01-28
08:30 | 2023-01-28
08:00 | 2023-01-28
07:39 | 2023-01-28
07:35 | 2023-01-28
07:30 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website