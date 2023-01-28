أكبر فأر سنا في العالم يستعد لدخول "غينيس".. كم يبلغ عمره؟

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يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، إلى تسجيل الفأر "بات" في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر فأر في العالم من حيث السن.وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن بات البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر "أكبر فأر سنا على قيد الحياة في العالم".ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا ما يصل لهذا العمر سالما.والفأر من نوع "جيب المحيط"، وهو أصغر أنواع الفئران حجما في أميركا الشمالية.وحسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجا لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده. (سكاي نيوز)