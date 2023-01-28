مسلحون يخطفون مريضا من مستشفى ويقتلونه رمياً بالرصاص

Advertisement

أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عملياتها في إحدى المستشفيات في هايتي بعد أن قام مسلحون ملثمون بسحب مريض خارج غرفة الطوارئ وقتلوه رميا بالرصاص.وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال ستة أشهر في المستشفى الواقعة في العاصمة بورت أو برانس.وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن عملها في هايتي لن يستأنف إلا عندما يكون بإمكانها ضمان سلامة المرضى والموظفين.وتعاني هايتي من موجة من العنف تسببت فيها العصابات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من العاصمة. (بي بي سي عربية)