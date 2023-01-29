بوكيه بصل بدلاً من "الورود".. هذا ما فعله عروسان في حفل زفافهما (صور)

قررت عروس فلبينية، تُدعى ليكا بيوري نوبيس، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وتعيش بمدينة إيلويلو، استبدال باقة الزهور ببصل يزن حوالى 11 رطلاً لتحمله بيدها بحفل زفافها الذى أقيم في 21 كانون الثاني الجاري.

واختارت العروس الفلبينية أن تحمل باقة بصل بدلاً من الزهور وأوصت وصيفاتها بحمل أكاليل البصل وفقًا لـ"Iloilo Metropolitan Times"، وقالت العروس:"في البداية كنا نتمسك بالتقاليد الأصلية لحمل الزهور ولكن بينما كنت أتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، رأيت باقة من البصل مع لمسة من الزهور واستشرت عريسي إذا كان بإمكاننا استخدام البصل بدلاً من الزهور، لأنه بعد الزفاف ستذبل الأزهار وينتهي الأمر برميها بعيدًا. فلماذا لا يستخدم البصل بدلاً من ذلك؟ إنه عملي بحيث لا يزال من الممكن استخدامه بعد الزفاف|.

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وقالت منسقة زفاف بيوري نوبيس لوكالة الأنباء الفلبينية إنها طلبت كيسًا من البصل عبر الإنترنت من مورد في لا يونيون. وخصص الزوجان في الأصل 15000 بيزو فلبيني (حوالي 275 دولارًا) لشراء الزهور التقليدية. ومع ذلك ، فقد انتهى بهم الأمر إلى إنفاق 8000 بيزو فلبيني (حوالي 147 دولارًا) لشراء كيس البصل.

وعلى الرغم من أن الزوجين اضطروا إلى تخطي إلقاء الباقات التقليدية لمنع حدوث أي إصابات أثناء إلقاء العروس لباقة الزهور، فقد قاموا بإعطاء البصل لضيوفهم.

وقالت العروس: "بعد الزفاف، تم تسليم البصل إلى عرابينا ووصيفتنا، لذا كان معهم بصل للهدايا التذكارية". "كما قدمت باقاتي لأقاربنا لاستخدامهم اليومي. (اليوم السابع)