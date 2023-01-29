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خبر مقزز للبعض.. الصراصير والديدان أصبح غذاءً بقرار رسمي!

Lebanon 24
29-01-2023 | 11:00
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أقر الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة تسمح باستخدام الصراصير المنزلية ويرقات الدودة القشرية، كغذاء لشعوب دول الاتحاد.


وبدأ تطبيق هذه اللوائح الجديدة منذ الثلاثاء الماضي، وتشمل استخدام الصراصير المجمدة أو المجففة أو في صورة مسحوق. أما يرقات الدودة القشرية، فسمح باستخدامها في الطعام منذ الخميس الماضي.
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ووفق تقييم المفوضية الأوروبية، فإن صراصير المنزل ويرقات الديدان القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي. بيد أنها قد تشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية. وتعتبر الحشرات غنية بالبروتين، وهي جزء من الأكلات الشائعة في العديد من الدول.


وفي اسبانيا، سمحت السلطات الصحية بطرح نوع جديد من الأطعمة، يصنع من مسحوق صراصير الليل. وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن التصريح الصحي يسمح بشراء وبيع مسحوق صراصير الليل منزوع الدهن جزئيا. وبعد المصادقة على القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، سيصبح رسميا وساري المفعول. وتم إدراج هذا الغذاء بناء على طلب قدمته شركة Cricket One Co. Ltd في يوليو 2019.


واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) أن الطعام المصنوع من مسحوق صراصير الليل، آمن في استخدامات. مثل دقيق الخبز واللفائف متعددة الحبوب والبسكويت وأعواد الخبز وألواح الحبوب والبسكويت والمكرونة والبيتزا والبطاطس المقلية.


يذكر أن دراسات علمية كانت قد أكدت أن الحشرات قد تكون البديل المثالي للبروتين، في المستقبل، لاحتوائها على عناصر غذائية عالية القيمة.
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