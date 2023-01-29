Advertisement

منوعات

إبن الـ4 أعوام ضحيّة زوجة أبيه وأولادها.. عضّ وضرب وتعنيف حتّى الموت!

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:06
A-
A+
Doc-P-1033498-638106025599701575.jpg
Doc-P-1033498-638106025599701575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، في محافظة حلب السورية، بعد أن تعرّض للضرب والعض من قبل أولاد زوجة أبيه بتحريض منها.


وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن إخباراً ورد قسم شرطة الأنصاري بدخول طفل متوفى، يبلغ من العمر أربع سنوات، إلى أحد المشافي بسبب كدمات وآثار عض وخدوش ظفرية بمختلف أنحاء جسده حسب الكشف الطبي.
Advertisement


ومن خلال التحقيق، تبين قيام المدعوة (إيمان. س) زوجة والد الطفل بتعذيب أولاد زوجها وتقييدهم وتحريض أولادها على ذلك، حيث أقدم أحدهم بتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض، ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية، الأمر الذي أدى إلى وفاته.


وقالت الوزارة إنه تم توقيف المذكورة (إيمان) وولديها وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2023-01-29
11:00 | 2023-01-29
11:00 | 2023-01-29
09:30 | 2023-01-29
08:53 | 2023-01-29
08:00 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website