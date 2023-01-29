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لسبب غريب.. إمرأة تزوّر وثائق حكومية وتتظاهر بأنها مراهقة

Lebanon 24
29-01-2023 | 08:53
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إستخدمت امرأة، 29 عاماً، وثائق حكومية مزورة لتلتحق بالمدرسة الثانوية في ولاية نيوجيرسي الأميركية.


وأشارت إدارة شرطة مدينة نيو برونزويك في بيان، إلى أن "الأميركية هيي جونغ شين قد وجهت إليها تهماً بسبب تقديمها وثيقة حكومية مزورة إلى مجلس التعليم في المدينة"، موضحةً أن شين قدمت شهادة ميلاد مزيفة بقصد التسجيل "كطالب ثانوي"، وفقاً لما نقلته شبكة "سي إن إن" عن الشرطة الأميركية. ولم تذكر الشرطة السبب الحقيقي وراء رغبة شين بالتسجيل في المدرسة.
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وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ماري آن سبوتو إن "شين ليس لديها محامٍ في الوقت الحالي".


وأكد الطلاب في المدرسة أن شين حضرت الفصل لمدة 4 أيام وكانت تجلس بجانب الطلاب.

هذا وقالت كل من الشرطة وإدارة المدرسة إن "قانون الولاية يحظر منع الطالب من الذهاب إلى المدرسة بسبب نقص الوثائق أو حالة الهجرة".

وأضافت مديرة مدرسة نيو برونزويك الثانوية، أوبري جونسون، في بيان لشبكة "سي إن إن"، إن شين "حصلت على قبول موقت في المدرسة الأسبوع الماضي".


واكتشف الموظفون في المدرسة، خداع شين أثناء استكمال بروتوكولات الفحوص المعمول بها و"منعوها على الفور من دخول أي مدرسة محلية".

ولفتت جونسون الى أنه "بمجرد أن عرف الموظف المختص باحتيال شين قام على الفور بإخطار السلطات المختصة"، مضيفةً أن سلامة الطلاب والمجتمع يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، وسنواصل العمل مع قسم الشرطة وشركائنا الآخرين في معالجة هذا الأمر".


ومن المتوقع أن تمثل شين أمام المحكمة العليا بمقاطعة ميدلسكس لجلسة استماع في 16 شباط، وفقاً للمتحدثة باسم المحكمة ميغان كارني فيليلا.
 
المصدر: 24.ae
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