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بسبب وضعها الصحيّ.. طفلة "مشاكسة" تحصل على عطلة أحلامها! (صور)

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:00
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منذ صغرها، قيل لوالدي تشارلي بالدوين إنها لن تتمكّن من تحريك أطرافها، لأن الطفلة ولدت بمتلازمة موبيوس، وهو اضطراب عصبي نادر، يصيب حوالى 200 شخصاً في بريطانيا.


وقالت والدة تشارلي، ناتالي، لصحيفة "مترو" البريطانية: "ولدت طفلتي هزيلة جداً، لذا قمنا بعمل فحوصات لها مثل اختبار الدم والدماغ"، مضيفةً أن "بداية حياتها كانت صعبة جداً وجد الأطباء بقعاً على دماغها، ولم تظهر أي حركات في وجهها ولم تتطور إحدى كليتيها بشكل صحيح، وحينها لم نكن نعرف الكثير عن الحالة، لذلك كنا جميعًا خائفين جداً مما سيحدث".
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كما لفتت إلى أن" طفلتها التي ليس لديها القدرة على الكلام، تحب قضاء الوقت في المنزل و مشاهدة أفلام شخصيات ديزني".


وبحسب الصحيفة، تعلّمت شارلي من خلال العمل المكثف مع الأطباء، كيف تحرك رأسها وتتدحرج، وحالياً تذهب الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، إلى المدرسة حيث وصفها معلموها بـ "المشاكسة".


ووصفت والدة تشارلي مدى سعادة العائلة، عندما تم إعلامهم بالفوز في مسابقة "الحلم أصبح حقيقة" المقدمة من مؤسسة " Make-A-Wish UK" الخيرية".


ووفقاً للصحيفة، تم نقل الطفلة ووالديها وشقيقتها دارسي، بالفعل إلى ديزني لاند باريس، ليحصلوا على رحلة العمر.


وقالت ناتالي: "كانت الرحلة إلى ديزني لاند باريس في فرنسا رائعة جداً وأكثر مما كنا نأمله"، مضيفةً أن تشارلي لا تستطيع التحدث ولكننا كوالديها شعرنا بسعادتها الكبيرة بعد مقابلة شخصيات ديزني ورؤية كل الألوان وسماع كل الموسيقى التي تحبها".


هذا وشكرت ناتالي، ديزني للاهتمام البالغ بطفلتها والعائلة، وقالت: "ممتنة جداً لهم، كل شيء هناك كان مخصصاً لتشارلي"، معبرةً عن رغبتها الكبيرة في زيادة الوعي بمتلازمة موبيوس.

وأضافت الام: "طفلتي قوية الإرادة بشكل لا يصدق ومشاكسة، على الرغم من أنها لا تستطيع التواصل بالكلام، إلا أن لديها القدرة على جعلنا نفهم ماذا تريد وبماذا تشعر بطرق أخرى"، وتابعت: "من الصعب التفكير فيما قد يحمله المستقبل لذلك في هذه المرحلة من حياتها، من المهم جداً بالنسبة لنا أن نصنع ذكريات جديدة ودائمة".
 
 
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