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الشرطة تُنقذ رجلاً سرق إحدى سياراتها قبل أن يسحقه قطار!

Lebanon 24
30-01-2023 | 11:00
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أنقذت الشرطة في ولاية جورجيا الأميركية رجلا سرق سيارة من إحدى دورياتها، قبل ثوان من اصطدام قطار بها.

وكان الرجل قد سرق سيارة الشرطة، مما أدى إلى إطلاق عملية مطاردة لتوقيفه. إلا أنه فقد السيطرة على السيارة التي انقلبت على سكة القطار، فتدخل عناصر الشرطة وتمكنوا من إنقاذ الرجل قبل ثوان من وصول قطار.
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وقالت إدارة شرطة أتلانتا إن السائق وجهت إليه تهمة السرقة، والفرار والمراوغة، والقيادة المتهورة، وعرقلة وإلحاق الضرر بممتلكات المدينة. (روسيا اليوم)


 
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