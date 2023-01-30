"أفضل وظيفة" في 2023: راتبها يتجاوز 100 ألف دولار ولا تتطلب شهادة جامعية!.. هل أنتم جاهزون؟

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لا تزال أهم وظيفة في السوق إلى الآن في مجال التكنولوجيا، وهي "مطور برامج متكامل".وحصل مطورو البرامج الكاملة على المركز الأول في التصنيف السنوي لـ"أفضل الوظائف" في الولايات المتحدة، وذلك بفضل التوقعات القوية لمستقبل الوظيفة خلال السنوات الـ10 القادمة والطلب المتزايد على هؤلاء المهنيين المهرة في العديد من الصناعات.كما أنها حصلت على درجات مرتفعة في ما يتعلق بالراتب ونسبة المهنيين الذين يمكنهم العمل عن بعد، أو في بيئة عمل مختلطة تجمع بين العمل المكتبي والعمل عن بعد.ولا يقتصر الأمر على أن متوسط راتب وظيفة "مطور برامج متكامل" هو 129637 دولاراً، وفقاً لشركة الأبحاث "إنديد"، لكنها توفر أيضاً قدراً كبيراً من المرونة في مكان العمل، كما أنها لا تتطلب شهادة جامعية.وتسمح نحو 50% على الأقل من إعلانات الوظائف التي تعرض في قاعدة بيانات "إنديد" لوظيفة "مطور متكامل"، بخيارات العمل عن بعد أو العمل المختلط.وتجاوز الطلب على مطوري البرامج الكاملة، الذين تشمل مسؤولياتهم الرئيسية بناء الواجهة الأمامية والخلفية لموقع "ويب" أو تطبيق، وكتابة التعليمات البرمجية وصيانة البرنامج، قطاع التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC". (العربية)