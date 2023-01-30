جريمة مروّعة.. حرضت أولادها على قتل ابن زوجها ضربا وعضا

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قتل طفل عمره 4 سنوات بعد أن قام أبناء زوجة أبيه بتعذيبه ضربا وعضّا في أنحاء جسده.وقالت وزارة الداخلية السورية إن زوجة الأب كانت تعذب أبناءه، وأنها حرضت ولديها على قتل طفله.وأوضحت الوزارة أن قسم شرطة الأنصاري في حلب تبلغ بدخول طفل متوف إلى أحد مشافي المدينة، ولدى معاينة الجثة، تبين وجود آثار كدمات وجروح ظفرية على وجه الطفل وآثار عض في مختلف أنحاء جسده.وأشارت إلى أن الكشف الطبي والقضائي أظهر أن سبب الوفاة ناجم عن الرضوض المتعددة التي تعرّض لها.وعن ملابسات الجريمة، قالت الوزارة إن المدعوة (إيمان . س) زوجة والد الطفل قامت بتعذيب أولاد زوجها وتقييدهم وتحريض أولادها (نادر ومحمد) على ذلك، وأن نادر (15 عاما) أقدم، وبتحريض من والدته، على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية.وأشارت الوزارة إلى أنه "تم توقيف المذكورة (إيمان) وولديها (نادر ومحمد) وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص". (روسيا اليوم)