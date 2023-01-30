الحمل:

يسجل اليوم الأخير خسوفاً في منزلك الخامس أي في الأسد، ما قد يعني وضعك المهني، لكن الأمور تكون موقتة ولا تدعو إلى القلق.

الثور

الخسوف الحاصل في برج الأسد قد يحمل بلبلة في الأجواء ويضعك أما خلاف بسيط مع بعض الزملاء.

الجوزاء

الخسوف في برج الأسد يتحدث عن شؤون مهنية جيدة تتبلور ابتداء من اليوم، ولا تكون قاسياً في قراراتك المهنية.

السرطان

القمر المكتمل في برج الأسد يتحدث عن حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وتفرض عليك ظروف العمل الخضوع لدورات تأهيلية.

الأسد

القمر المكتمل يتزامن مع كسوف تام فاحذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

العذراء

القمر المكتمل في برج الأسد قد يتسبب ببعض الاضطراب، لكن في المقابل يطرأ تحسّن مهم في الوضع المهني على كل المستويات.

الميزان

يسجل هذا اليوم كسوفاً كلياً مع قمر مكتمل يتطلب تحاشي المواجهات وكل أشكال التوتر أو النقاشات غير المجدية.

العقرب

القمر المكتمل في برج الأسد يعاديك، ويتحدث عن عدم التعامل باحترام مع الزملاء في العمل، فتعجز بذلك عن تحقيق أهدافك الكبيرة.

القوس

القمر الجديد في برج الأسد يتزامن مع كسوف كلي أيضاً، ويتحدث عن يوم رائع مليء بالعلاقات الممتازة.

الجدي

القمر المكتمل في برج الأسد يدعوك إلى الإسراع في معالجة بعض الأمور المهنية العالقة ووضع حد نهائي لخلاف عابر.

الدلو

قمر آخر مكتمل في برج الأسد، يضع أمامك مشروعاً فتبدو واثقاً بنفسك لتنفيذه والبرهان لمن يشكك في قدراتك أنك الشخص الأكفأ.

الحوت:

القمر المكتمل في برج الأسد يدعوك إلى التحفظ وعدم تصديق الوعود التي يغدقها الآخرون عليك. (السومرية)