4800 كيلومتر... مسافة طويلة استطاع ان يجتازها "أبو بريص"

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استطاع أبو بريص الصمود قاطعا المسافة بين مصر وإنكلترا داخل حاوية لنقل الفراولة تسلل إليها بالخطأ.وبحسب ما اشار موقع قناة "الحرة" الاميركية ، فقد اكتشف "المسافر الصغير" من قبل نيكاتا موران التي اشترت صندوقا من الفراولة في محل تسوق محلي في مانشستر يوم 18 الشهر الحالي بحسب بيان صحفي لمنظمة بريطانية لرعاية الحيوانات.وخلال تفريغ بقالتها، لاحظت موران، "رأسا صغيرا" بين الفراولة، وفقا للبيان.وقالت موران: "أخرجت الفراولة من الثلاجة ورأيت شيئا يتحرك وسطها، اعتقدت في البداية أنه عنكبوت أو شيء من هذا القبيل، ولكن بعد أن أمعنت النظر رأيت هذا البرص الصغير، لم أصدق ذلك".وأضافت المتحدثة، أنها قامت بإخراجه، ووضعه داخل وعاء بلاستيكي، بحسبما نقلت شبكة "سي ان ان".وأبدت موران، استغرابها من قدرة هذا الكائن الصغير على البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة داخل حاوية مغلقة من مصر إلى إنكلترا، يبلغ طولها نحو 4800 كيلومتر.ونقل أبو بريص المتسلل، إلى مركز أشلي البيطري، الذي لديه خبرة في العناية بالحيوانات الغريبة، قبل نقله إلى مركز منظمة للرعاية.وقال ممثل المنظمة في البيان، إن "استيراد الزواحف بالصدفة، أمر شائع جدًا في معظم حالات الإنقاذ التي نقوم بها في جميع أنحاء البلاد".وتابع: "لدينا عدد قليل منها معنا في الوقت الحالي جاءت من قارات مختلفة، ويبدو أنها تتكيف جيدا مع مراكزنا وتزدهر في البيئات النشطة بيولوجيا".وأضاف "هذا الصغير استقر بشكل جيد، وسيكون جاهزا للعودة إلى المنزل بمجرد أن يقضي فترة الحجر الصحي." (الحرة)