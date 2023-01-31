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شركة شهيرة تعلن عن شوكولا "بأرجل الحشرات المقرمشة"! (صورة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 01:30
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نشرت إحدى شركات تصنيع الشوكولاتة الشهيرة حول العالم، والتي تنتشر منتجاتها في بعض الدول العربية، صورة لأحد منتجاتها يظهر فيها جراد.
 
وشاركت شركة "ritter sport" لتصنيع الشوكولاتة الصورة، على صفحتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق الكثيرون على المنشور بعبارات الاستهجان والاستنكار والرفض، وأكد بعضهم الامتناع عن شراء منتجات الشركة مستقبلا ومقاطعتها بشكل نهائي.
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صورة


بدوره، ربط موقع "لابشا" بين هذا الإعلان، وبعض الأنباء التي تحدثت عنها وكالات في أوروبا التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ بتوسيع استخدام الحشرات في الطعام. كاستخدام الدودة الصفراء والجراد إضافة صرصور البراوني وديدان الجاموس".

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإعلان لا يتعدى مجرد "المزاح"، وأن الشركة اتبعت هذا الأسلوب في أكثر من مناسبة مع متابعيها.
 
 
وأكدت المصادر أن الشركة "Ritter Sport" كانت قد نشرت في وقت سابق، الكثير من المنشورات حول إصدارات مزيفة مثل الشوكولاتة بالخردل أو بمخلل الخيار أو البيرة.
 
ولاحظ بعض المتابعين المنشور الطريف وحثوا الآخرين على عدم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد. (سبوتنيك)
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