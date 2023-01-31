Advertisement

منوعات

بعدما اختفى لاسبوعين.. العثور على الشاب محمد جثة متفحمة داخل سيارة

Lebanon 24
31-01-2023 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1034095-638107716034172726.jpg
Doc-P-1034095-638107716034172726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت السلطات الإيطالية على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعدما اختفى لأسبوعين كاملين.

وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.
Advertisement

وكانت السلطات قد تلقت في 16 كانون الثاني الجاري بلاغاً باختفاء الشاب، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً والذي يقيم في سيلافيجنا. وبعد محاولات مضنية للبحث عنه، عثروا على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.

واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.

وتجري السلطات تحقيقاً مع كافة معارف وأصدقاء الشاب للوصول للحقيقة حول سبب مقتله وتحديد هوية الجناة، فيما كشفت التحريات أنه كان نشطاً للغاية وسط الجالية المسلمة في المنطقة التي يقيم فيها ويحظى بسمعة طيبة بها. (العربية) 
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-01-31
05:00 | 2023-01-31
04:29 | 2023-01-31
03:55 | 2023-01-31
02:00 | 2023-01-31
01:30 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website