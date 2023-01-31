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منوعات
بعدما اختفى لاسبوعين.. العثور على الشاب محمد جثة متفحمة داخل سيارة
Lebanon 24
31-01-2023
|
07:20
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عثرت السلطات الإيطالية على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعدما اختفى لأسبوعين كاملين.
وأعلن مسؤولون في الجالية المصرية بإيطاليا أن السلطات عثرت على جثة الشاب المصري محمد إبراهيم المقيم في سيلافيجنا، متفحمة داخل سيارته وبها آثار إطلاق نار.
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وكانت السلطات قد تلقت في 16 كانون الثاني الجاري بلاغاً باختفاء الشاب، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً والذي يقيم في سيلافيجنا. وبعد محاولات مضنية للبحث عنه، عثروا على جثته داخل سيارته في ريف غامبولو على الحدود مع فيجيفانو.
واكتشفت السلطات أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بإطلاق الرصاص أولاً، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته لإخفاء معالم الجثة والجريمة.
وتجري السلطات تحقيقاً مع كافة معارف وأصدقاء الشاب للوصول للحقيقة حول سبب مقتله وتحديد هوية الجناة، فيما كشفت التحريات أنه كان نشطاً للغاية وسط الجالية المسلمة في المنطقة التي يقيم فيها ويحظى بسمعة طيبة بها. (العربية)
المصدر: العربية
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