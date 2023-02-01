فيديو ينتشر: طالبة اعتدت على زميلتها بطريقة وحشية.. والمفاجأة جاءت من الخلف!

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة شقراء تعتدي على زميلتها بطريقة وحشية.

ووثق مقطع فيديو اعتداء طالبة أميركية على زميلتها داخل الفصل بطريقة وحشية، ثم تفاجأت بما لم تتوقعه.

وأظهر الفيديو فتاة شقراء تقوم بالاعتداء على زميلتها بالضرب المبرح، وسط ضحكات وتصفيق صديقات الطالبة المعتدية.

الا ان طالبة أخرى تدخلت وقامت بالاعتداء بالضرب على الطالبة المعتدية، وطرحتها أرضا، وواصلت ضربها حتى تدخل أحد أفراد الأمن وقام بسحبها، وإبعادها. (تركيا الآن)