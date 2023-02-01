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منوعات
توقيف امرأة كانت تتمشى برفقة عجل!
Lebanon 24
01-02-2023
|
11:00
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أفاد مسؤول في الشرطة الروسية، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن امرأة أميركية، كانت تتمشى أمس الثلاثاء، وسط الساحة الحمراء بموسكو برفقة عجل، الأمر الذي دفع ضباط الشرطة لاعتقالها، وإصدار محضر إداري بحقها. (روسيا اليوم)
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