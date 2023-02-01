مشهد يحبس الأنفاس.. سيدة تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة

أظهر مقطع فيديو يتمّ تداوله على نطاقٍ واسع في تركيا بعد أن نشره موقع صحيفة "يني شفق" التركية، وقوع حادث سيرٍ في أحد شوارع مدينة اسطنبول التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد والتي تشهد باستمرار حوادث مرورية مروّعة.



وبحسب مقطع الفيديو، الذي يتمّ تداوله بكثافة منذ ساعات، فقد صدمّت حافلة نقلٍ متوسطة الحجم سيدة في شارعٍ رئيسي وسط مدينة اسطنبول، ما أدى إلى سقوطها أرضاً، في حين توقّفت الحافلة وخرج منها بعض الركاب وسائقها لمساعدة السيدة التي تمّ رفعها عن الأرض قبل أن تأتي لاحقاً سيارة الإسعاف لنقل السيدة إلى مستشفى قريب.

وتمكّنت السيدة من النجاة بأعجوبة بعدما وقعت بالقرب من العجلات الخلفية للحافلة، إذ ساهم ذلك في إنقاذها بعدما توقّفت الحافلة على الفور، بينما ذكرت الصحيفة التركية أن السيدة تلقّت العلاج اللازم في المستشفى وأن صحتها جيدة في الوقت الحالي. (العربية)