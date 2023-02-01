12
o
بيروت
12
o
طرابلس
3
o
صور
12
o
جبيل
0
o
صيدا
12
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حادثة أبكت الملايين.. وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بصيدلية
Lebanon 24
01-02-2023
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة أبكت أهالي محافظة أسيوط المصرية، لقي طفل مصرعه بعد تلقيه حقنة مضاد حيوي داخل إحدى الصيدليات.
وكشف والد الطفل المتوفى ويدعى محمد تفاصيل مرعبة حول ما حدث لنجله وسبب وفاته.
وقال محمد حسن والد الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عاما لـ"العربية" إن نجله كان يشعر بآلام شديدة بسبب التهاب اللوزتين، ما دفعه لاصطحاب شقيقه الأكبر والذهاب لصيدلية مجاورة، كما جرت العادة في المناطق الشعبية في مصر للحصول على حقنة مضادة للالتهاب.
Advertisement
وأضاف أن أحد العاملين بالصيدلية حقن طفله بحقنة مضاد حيوي مخصصة للبرد، وبعد عودته لاحظ الوالد انتفاخ جسد ابنه، مشيرا إلى أنه توجه بطفله الى المستشفى ليكتشف الأطباء الكارثة ويسارعوا بوضعه في غرفة العناية المركزة.
وأضاف والد الطفل أن الأطباء أخبروه أن طفله متوفى إكلينيكيا بسبب الحقنة التي قد تكون مغشوشة واستمر في العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن جانبه، وفي اعترافاته أمام النيابة كشف عامل الصيدلية الذي حقن الطفل أنه فحص حالته ولاحظ ارتفاع درجة حرارته فوصف له 3 عقاقير طبية أحداهما مضاد حيوي وآخر مضاد للحساسية، وحقنه بهما ولكن ساءت حالته حتى علم بوفاته.
ووجهت النيابة العامة للمتهم جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، وجنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن العمل بصيدلية دون ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
02:30 | 2023-02-01
01/02/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
آخر أخبار العاصفة "فرح".. طقس عاصف جدا والثلوج ستتدنى إلى هذا الارتفاع
00:36 | 2023-02-01
01/02/2023 12:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
Lebanon 24
فرنجية حسم المعركة السنيّة
02:15 | 2023-02-01
01/02/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2023-02-01
رجل يُفاجأ بثعبان في مقعد مرحاض حمامه!
12:30 | 2023-02-01
فرحهم تحول إلى حزن.. مقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بحريق منزل (فيديو)
11:30 | 2023-02-01
مشهد يحبس الأنفاس.. سيدة تنجو بأعجوبة من الموت تحت عجلات حافلة
11:00 | 2023-02-01
توقيف امرأة كانت تتمشى برفقة عجل!
08:00 | 2023-02-01
اشترى تذكرة لحضور مباراة بنقود مُزيّفة.. وهذا ما حلّ به
05:54 | 2023-02-01
أكبر لاعب كرة قدم يدخل "غينيس"... كم عمره؟
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 23:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact