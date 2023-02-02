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طبيب يستحم وسط الشارع لإثبات نظريته!

Lebanon 24
02-02-2023 | 05:00
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نشر الدكتور المصري شريف جمال، عبر حسابه الخاص على "تيك توك" مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستحم بالمياه الفاترة لإثبات نظريته حول الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء.

 

وقال في الفيديو المتداول على نطاق واسع عن سبب قيامه بذلك وهو نفي العلاقة السائدة التي تفيد بكثرة الإصابة بمرض الإنفلونزا في فصل الشتاء تحديداً.

 

وأضاف: "إحنا في عز الشتاء بالليل على كورنيش الإسكندرية، لابس نص كم وهغرق هدومي كلها مياه باردة، عشان أثبت بس إن مرض الإنفلونزا مابيجيش باللبس الخفيف."

 

وأردف: "أنا هقولك إزاي.. مرض الإنفلونزا الدراسات اللي اتعملت عليه كانت صعبة جدًّا، علشان ما بينتقلش لمعظم حيوانات تجارب المعامل، لكن دلوقتي عندنا معلومات كافية عنه."

وشرح بالاستناد الى العديد من الدراسات، أسباب الإصابة بمرض الإنفلونزا في كافة الفصول. (تركيا الآن)

 

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