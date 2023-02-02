خلال مباراة.. العثور على ثعبان ضخم في حفرة بملعب غولف شاهدوا الصور

اكتشف بعض لاعبي الغولف في سيدني ثعبانًا قاتلًا ينتظرهم في الملعب، حيث صُدم اللاعبون في" The Coast Golf and Recreation Club "على الساحل الجنوبي لسيدني عندما وجدوا ثعبانًا أسود ببطن أحمر يحتمي في حفرة الملعب .

وقال أحد ممثلي نادي الغولف إن الثعبان كان يبحث عن ملجأ من حرارة الصيف الحارقة ثم انتقل في النهاية الى حفرة داخل الملعب.

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وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ثعبان بشكل غير مرحب به في ملعب الغولف الأسترالي، فقد وجد الممثل الكوميدي آندي لي مؤخرًا ثعبانًا "ضخمًا" في مخبأ في ملعب بارنبوغل لوست فارمز للغولف في تسمانيا أثناء لعب جولة غولف مع الأصدقاء. (اليوم السابع)