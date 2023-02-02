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بالأسماء... ما هي أفضل 10 جامعات عام 2023؟

Lebanon 24
02-02-2023 | 08:00
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أصدرت مؤسسة "Times Higher Education"، تصنيفها السنوي لأفضل الجامعات حول العالم، والذي شمل هذا العام 1799 جامعة في 104 دول ومناطق.

ويستند التصنيف إلى 13 مؤشراً لقياس أداء المؤسسات التعليمية في 4 مجالات: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة والتوقعات الدولية.
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وتصدرت جامعة أكسفورد الترتيب للعام السابع على التوالي، فيما بقيت جامعة هارفارد في المركز الثاني، لكن جامعة كامبريدج قفزت من المركز الخامس العام الماضي إلى المركز الثالث.

وبشكل عام، ظلت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تمثيلا بشكل عام، مع 177 مؤسسة، وكذلك الأكثر تمثيلا في أفضل 200، حيث استحوذت مؤسساتها التعليمية على أكثر من ربع المقاعد وبواقع 58 جامعة.

أما الصين، فتمتلك حالياً رابع أكبر عدد من المؤسسات ضمن أفضل 200 مؤسسة، بعدما تجاوزت أستراليا، التي تراجعت إلى المركز الخامس بالاشتراك مع هولندا.

كما دخلت 5 دول في الترتيب لأول مرة، جميعها في إفريقيا وهي زامبيا، وناميبيا، وموزمبيق، وزيمبابوي، وموريشيوس.

وترتيب أفضل 10 جامعات كالتالي:

1- أكسفورد (بريطانيا).

2- هارفارد (الولايات المتحدة).

3- كامبريدج (بريطانيا).

4- ستانفورد (الولايات المتحدة).

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة).

6- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة).

7- برينستون (الولايات المتحدة).

8- جامعة كاليفورنيا، بيركلي (الولايات المتحدة).

9- جامعة يال (الولايات المتحدة).

10- إمبريال كوليدج لندن (بريطانيا). (العربية)
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