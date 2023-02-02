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جريمة مروّعة ضحيّتها "بلوغر"... قتلها والدها خنقاً! (صورة)

Lebanon 24
02-02-2023 | 09:01
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قُتلت البلوغر العراقية طيبة العلي، خنقاً على يدّ والدها، بعد عودتها إلى البلاد، قادمة من تركيا لحضور بطولة خليجي 25.

وكانت الضحية هربت قبل فترة إلى تركيا بسبب مشاكل مع عائلتها، واتضح أنها كانت مقبلة على الزواج من شاب سوري يدعى محمد الشامي، إلا أن أهلها رفضوا الأمر على الرغم من موافقتهم عليه في البداية، ومن ثمّ استقرّت في إسطنبول، إلا أنها عادت للعراق استجابة لطلب من والدتها.
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ومنذ وصولها، تلقّت تهديدات كثيرة بالقتل أعلنت عنها عبر حسابها في إنستغرام، مناشدة السلطات الأمنية لحمايتها دون جدوى.

وأعلن مصدر أمني أن الأب القاتل سلّم نفسه للسلطات معترفاً بجريمته، ما أشعل غضباً عراقياً لأن الجريمة وقعت على الرغم من استغاثات كثيرة انطلقت من الفتاة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)
 
طيبة العلي
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