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منوعات
إياكم هذا التحدي.. نتائجه كارثيّة!
Lebanon 24
04-03-2023
|
14:00
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وسط التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعية على حياتنا اليومية، لا يتوقف انتشار التحديات الكارثية على التطبيقات لاسيما "تيك توك".
وفي جديدها، تحذير خطير أطلقه أطباء حول العالم خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشر تحدّ جديد عبر التطبيق الصيني يطلب من الناس شرب عصير بطاطس نيئة لعلاج التهاب الحلق (اللوزتين).
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وأكد الأطباء من الولايات المتحدة وبريطانيا، في تحذيرهم أن تلك الادعاءات خطيرة للغاية، موضحين أن ما قاله مؤثرون على "تيك توك" حول عصير البطاطس وقدرته على علاج التهاب الحلق عار عن الصحة تماما. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، مؤكدين أن تلك العادات قد تودي في النهاية إلى الموت بعد مضاعفات تصل لمضاعفات في الكلى أو حمى الروماتيزم الخطيرة ثم أمراض مزمنة في القلب والدماغ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وأشاروا إلى أن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الشتاء بعد عودة ظهور مميتة.
كما شددوا على أن الترويج لتلك الفترة قد يؤدي إلى نتائج كارثية، خصوصا أنه قد يكون خطأ قاتلاً للأطفال وكبار السن.
المصدر: العربية نت
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