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منوعات
نمور جائعة تهاجم بعض المناطف السكنية... اليكم ما حصل
Lebanon 24
05-03-2023
|
02:00
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تمكنت فرق الإنقاذ المدني من القبض على نمر جائع هاجم قرية في إقليم خاباروفسك الروسي وأثار الرعب في قلوب السكان.
وحول الحادثة قال محافظ خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريوف: "هجمت أنثى نمر جائعة على قرية أرسينييفو بإقليم خاباروفسك الروسي، وقامت بسحق أحد الكلاب في القرية واختبأت بعدها تحت شرفة منزل، حضرت فرق الإنقاذ وتمكنت من القبض عليها.. وهذا هو الحيوان المفترس الرابع الذي يتم أسره".
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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحيوان نقل إلى مركز خاص في خاباروفسك، ومن هناك سيتم إرساله إلى إقليم بريمورييه الروسي، ليطلق في غابات التايغا بعيدا عن التجمعات السكنية".
ويعتقد العلماء أن النمور الجائعة بدأت بالخروج إلى المناطق السكنية في إقليم خاباروفسك الروسي بسبب الانخفاض الحاد في عدد الخنازير البرية، والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للنمور هناك، لذا أصدر محافظ الإقليم قرارا في يونيو الماضي يحظر صيد الخنازير البرية لمدة ثلاث سنوات.(RT)
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