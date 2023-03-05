Advertisement

منوعات

نمور جائعة تهاجم بعض المناطف السكنية... اليكم ما حصل

Lebanon 24
05-03-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1044385-638135968484782016.jpg
Doc-P-1044385-638135968484782016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكنت فرق الإنقاذ المدني من القبض على نمر جائع هاجم قرية في إقليم خاباروفسك الروسي وأثار الرعب في قلوب السكان.

وحول الحادثة قال محافظ خاباروفسك، ميخائيل ديغتياريوف: "هجمت أنثى نمر جائعة على قرية أرسينييفو بإقليم خاباروفسك الروسي، وقامت بسحق أحد الكلاب في القرية واختبأت بعدها تحت شرفة منزل، حضرت فرق الإنقاذ وتمكنت من القبض عليها.. وهذا هو الحيوان المفترس الرابع الذي يتم أسره".
Advertisement

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحيوان نقل إلى مركز خاص في خاباروفسك، ومن هناك سيتم إرساله إلى إقليم بريمورييه الروسي، ليطلق في غابات التايغا بعيدا عن التجمعات السكنية".

ويعتقد العلماء أن النمور الجائعة بدأت بالخروج إلى المناطق السكنية في إقليم خاباروفسك الروسي بسبب الانخفاض الحاد في عدد الخنازير البرية، والتي تعتبر الغذاء الرئيسي للنمور هناك، لذا أصدر محافظ الإقليم قرارا في يونيو الماضي يحظر صيد الخنازير البرية لمدة ثلاث سنوات.(RT)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:04 | 2023-03-07
08:00 | 2023-03-07
07:29 | 2023-03-07
07:11 | 2023-03-07
06:07 | 2023-03-07
05:48 | 2023-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website