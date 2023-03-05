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مهمة "خطيرة" لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا عبر ممر جبلي ضيّق! (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2023 | 14:00
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وثق مقطع فيديو، عملية نقل "خطيرة" نفذها سائق شاحنة في الصين لنقل شفرة رياح تزن 19 طنا ويبلغ طولها 75 مترا عبر منحدر جبلي ضيق.
وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "التلغراف"، ظهرت الشفرة تتمايل في مشهد يحبس الأنفاس، خلال عملية النقل خوفا من انزلاقها.
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كما ظهر أحد العمال المرافقين لرحلة نقل الشفرة يسير على قدميه خلف الشاحنة، ويبدو أنه كان يتيقن من قدرتها على مرور نقطة ملتوية ضيقة بالمنحدر الجبلي.

ورغم أن عملية النقل لم تكن الأولى ولكنها اكتسبت زخما بترقب وصولها إلى وجهتها، لأن التل الجبلي كان شديد الانحدار، لدرجة جعل الشفرة تتأرجح وتتمايل مع الهواء على ارتفاع شاهق.
وعادة ما تُنقل التوربينات الصينية عبر الطرق الجبلية الوعرة بمعدل شفرة كل أسبوعين. (سبوتنيك)
 
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