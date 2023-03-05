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أكثر الجنسيات جاذبية في العالم... تعرفوا عليها

Lebanon 24
05-03-2023 | 23:03
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قال بحث أجراه موقع "Pour Moi" الفرنسي إن الهند تصدرت أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم، فيما ضمت القائمة 3 دول عربية.

ووفقا لبيانات الموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأمريكان ثم السويديون واليابانيون والكنديون. وحل لبنان في المرتبة 25 تلته السعودية في المرتبة 43 ثم مصر في المرتبة 44.
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ويمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا، والذي أنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

ويشتهر أهل السويد بإحساسهم البسيط بالأناقة والموضة، وكلاهما يمكن أن يلعب دورا في تصنيف السويد كثالث أكثر الدول جاذبية.

بينها 3 دول عربية.. أكثر الجنسيات جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي
وذكر الموقع عن منهجية التقييم، أنها شملت كل الصور والمواضيع والتدوينات التي تم نشرها على Reddit وورد فيها عبارات مثل جذابة ومثيرة وجميلة ووسيم ورائع وحسن المظهر وجميلة وجذابة، وتم تحليل البلد المرتبط بذلك. ثم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.

أما سبب ضعف حضور الدول العربية ودول أخرى فالأغلب هو أن جهود الموقع التسويقية لأنشطة التجارة الإلكترونية ليس لديها اهتمام حاليا بتلك الدول أو ضعف المشاركات في موقع ريديت الأمريكي.(Pour Moi)


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