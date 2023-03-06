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منوعات

تناول حبتي "فياغرا"... اليكم ما حصل معه

Lebanon 24
06-03-2023 | 16:00
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لفظ رجل أنفاسه الأخيرة بعد ساعات من تناوله حبتين من عقار "فياغرا" دفعة واحدة، مما تسبب في إصابته بسكتة دماغية قاتلة.

وأثارت الواقعة التي شهدتها الهند ضجة، بعد وفاة الرجل البالغ من العمر 41 عاما إثر تناوله حبتين من "فياغرا"، الذي صنع أساسا لتوسيع الشرايين لكنه يستخدم أيضا لتعزيز القدرة الجنسية لدى الرجال.
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وكشفت تقارير طبية أن الرجل تناول العقار وهو في حالة سُكر، مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمه الذي تسبب في سكتة دماغية ووفاة.

وأصيب الرجل لوقت قليل بصداع شديد وقيء صباح اليوم التالي، ثم تدهورت حالته ونقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.

وأفصح الأطباء عن تفاصيل تشريح جثته في مجلة الطب الشرعي، حيث وجدوا أنه عانى نزيفا دماغيا وعائيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال بانديت الطبيب الشرعي في معهد عموم الهند للعلوم الطبية جاي نارايان، إن فحوصات ما بعد الوفاة كشفت عن كتلة وزنها 300 غرام من الدم المتخثر داخل دماغ الرجل.

ويحدث هذا النوع من السكتة الدماغية عندما ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ. (سكاي نيوز عربية) 
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