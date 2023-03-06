طائرة تعود إلى المطار بسبب رائحة "كريهة"!

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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى برشلونة للعودة إلى مطار اسطنبول بعد إقلاعها بسبب رائحة وصفت بالـ"كريهة".وفي التفاصيل، أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرًا خلال تحليق الطائرة فوق الأجواء البلغارية، الأمر الذي أجبر الكابتن على العودة إلى مطار اسطنبول كإجراء احترازي.وأظهر الفحص أن سبب الرائحة هو فاكهة "دوريان" الاستوائية، والتي تنبعث منها رائحة "ثقيلة" عندما تنضج. ويطلق على مذاق فاكهة "دوريان" "الجنة" أما على رائحتها فيقال إنها "جحيم". (فوشيا)