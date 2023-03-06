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إكتشاف أثري جديد جنوبي مصر

Lebanon 24
06-03-2023 | 14:00
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اكتشفت بعثة أثرية بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلى العصر الروماني، أثناء أعمال الحفر شرق معبد دندرة في محافظة قنا جنوبي مصر، التي شيد بها معبد للإله حورس في العصر الروماني.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، أن "بقايا المقصورة منصة مكونة من مستويين ذات أساس وأرضيات منحدرة، عُثر بداخلها على حوض لتخزين المياه من الطوب الأحمر المغطى بالملاط، وله دَرَج، ويمكن تأريخه إلى العصر البيزنطي".
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وأشار البيان إلى أنه "أثناء أعمال تنظيف الحوض تم العثور على تمثال علي هيئة أبو الهول من الحجر الجيري، يمثل أحد الأباطرة الرومان، مرتديا غطاء الرأس المعروف بالنمس وتعلو جبهته حية الكوبرا".

وأجرت البعثة مسحا راداريا للقاعات الأوزيرية بمعبد دندرة، ومسحا مغناطيسيا وراداريا بالمنطقة الواقعة شرق السور المحيط بالمعبد أمام بوابة إيزيس، بمعرفة فريق من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. (سكاي نيوز)
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