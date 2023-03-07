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بعد نوبة هلع قوية.. ساعة "آبل" تدخل شاباً عشرينياً المستشفى

Lebanon 24
07-03-2023 | 02:00
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دخل شاب سويسري يبلغ من العمر 27 عاما المستشفى بحالة هلع شديدة بعد أن كشفت شاشة ساعة "آبل" أثناء إجرائه لاختبار مراقبة القلب عن وجود مشكلة ما.

وقال الأطباء إن الشاب عندما قرأ أحد مؤشرات اختبار القلب على الساعة سيطر عليه الخوف والهلع، وبدأ يشعر بألم في الصدر وصعوب بالتنفس.
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وكتب مسعفون في دورية "ميديكال كيس ريبورتس" أن الطالب الجامعي اشترى الساعة لتتبع صحة قلبه بعد إصابة لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن بنوبة قلبية خلال إحدى المباريات.

ومع ارتفاع نسب الخوف لديه قرر أن يبحث على "غوغل" ليحدد معنى الرموز التي تظهر له، حيث اكتشف أن الرمز T على جهاز تخطيط القلب تعني إنذارا من خطر وقوع نوبة قلبية.

وقال المسعفون إن الشاب وصل مذعورا للمستشفى مع وجود خفقان وتعرق.

وعند دخوله لقسم الطوارئ تبين أن معدل ضربات القلب طبيعي عند 88 نبضة في الدقيقة ولم يكن هناك أي مؤشر على أي مشاكل قلبية ذات صلة.

وتوصل المسعفون إلى استنتاج أن حادثة الذعر التي تعرض لها كانت ناجمة عن "المبالغة في تفسيره لتخطيط القلب الفردي".

وقال المسعفون إن مثل تلك الحالات ستؤدي إلى استنتاجات خاطئة قد تثير القلق.

وشكك الخبراء في فعالية الساعات الذكية، معتبرين أنه على الرغم من الزيادة في شعبية أجهزة التتبع، إلا أنه لا يوجد "دليل يذكر" على أنها يمكن أن تحسن الصحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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