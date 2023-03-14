الحمل

تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

الثور

كثّف تحرّكاتك ولا تماطل، فالجو واعد بالخير والانفراج والفرص الاستثنائية، وتقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة.

الجوزاء

تسلح بالصبر في هذا اليوم الذي يتطلب منك الحذر والتروي، تشكو المسؤوليات المتراكمة، وتتذمر من اتهامات ظالمة وتختلف مع أحد الزملاء.

السرطان

تملك طاقة ديناميكية وتكون فرص النجاح والتفوق كبيرة جداً، تتمتع بشعبية وبزخم هائل من المعنويات والحماسة.

الأسد

حاول أن تصغي إلى الآخرين وأن تفهم هواجسهم، كُن مستمعاً أكثر من متكلّم ودوّن ملاحظاتك.

العذراء

يحمل إليك هذا اليوم أرباحاً، ويصلك خبر أو اتصال من الخارج، وربما تحضّر لإطلاق مشروع أو لإعلان عن خطة لافتة وتفرح لتسوية وانفراج.

الميزان

يوم واعد ومثمر، لكنّني أنبّهك الى ضرورة التمهّل وتفادي الارتباطات والقرارات الحاسمة واحذر ظهور خلافات وتحديات.

العقرب

حاول الوصول إلى اتفاق وتسوية مالية، باستطاعتك تحقيق مكاسب إضافية وتفادي التراجع الاقتصادي.

القوس

هذا اليوم استثنائي في حياتك على كل الصعد المهنية والاجتماعية والشخصية، إذ تكون الطموحات جريئة جداً وقابلة للتنفيذ.

الجدي

تنفتح أمامك أبواب التقدم المهني والاجتماعي، وتخف الضغوط التي قضت مضجعك ويختفي معها المنافسون والخصوم الأشدّاء.

الدلو

تعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، فاوض بمهارة، وتوقع ربحاً أو تقدماً أو تكريماً.

الحوت

يوم ديناميكي ومثمر، تقوم بمساع حثيثة وتحقق إنجازاً يلفت الأنظار، وتؤسس لفريق وتتلقى خبراً ساراً، وتسعى إلى التجدد وطي صفحة الماضي.(السومرية)