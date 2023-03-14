ابتز 250 امرأة وكتب على أجسادهن!

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ألقى جهاز الأمن الوطني العراقي، القبض على رجل ادعى أنه "روحاني" بعد أن ابتز 250 ضحية وفقا لاعترافاته.ووفقا لشهادة "المبتز" فإنه "لا يعرف شيئا عن الروحانية، لكنه كان يبتز النساء".وبدأ "المبتز" عمله بنشر رقم هاتفه على قنوات التعارف ويكتب اسمه "سيد علي للعلاج الروحاني" واستقبل نحو 1500 اتصال.وكان يكتب على أجساد النساء بعد أن يتعرين أمامه ويبتزهن بالصور بعد ذلك. (روسيا اليوم)