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"غواصة الكوكايين"... أسلوب خارج المألوف لتهريب المخدرات!

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:00
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عثر عناصر من البحرية الكولومبية على شيء يبدو في قمة الغرابة: غواصة محملة بكميات هائلة من المخدرات قدرت قيمتها بنحو 88 مليون دولار.

وإذا كانت البحرية الكولومبية، مثل غيرها من أجهزة إنفاذ القانون حول العالم تتوقع أن يقدم المهربون على تهريب المخدرات عبر السفن، فإن هذه الوسيلة، أي الغواصة، تبدو غريبة للغاية.
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وعثر عناصر البحرية على جثتين داخل الغواصة وقدموا علاجا منقذا للحياة لشخصين آخرين كانا على متنها.

وصادرت بحرية كولومبيا الغواصة التي يبلغ طولها 14 مترا في المحيط الهادئ.، وكانت تحمل 2.6 طن من مادة الكوكايين المخدرة.

ونشرت شريط فيديو يظهر عناصرها وهم يخرجون كميات من المواد المخدرة من الغواصة.

وعلقت صحيفة "نيويورك بوست" على الفيديو، وقالت وكأنه مشهد من مسلسل "ناركوس" الأميركي الكولومبي الذي تدور قصته حول عالم المخدرات.

وقالت وزارة الدفاع الكولومبية إن يبدو أن حادثا وقع على متن الغواصة أدى إلى توليد غازات سامة من الوقود، وهو ما قاد إلى مقتل وإصابة من هم على متنها.

وفي وقت لاحق، نقل الشخصان الناجيان والجثتان إلى مكتب تحقيق فني مرتبط بمكتب المدعي العام.

وتقول بوغوتا إن بحريتها تبذل جهودا كبيرة لمنع تهريب المخدرات، مشيرة إلى أنها صادرت 6 ملايين جرعة مخدرات. (سكاي نيوز)
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