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بعد "أوقح سرقة"... سجن 5 مدانين لأكثر من 70 عاماً!

Lebanon 24
14-03-2023 | 17:00
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قضت محكمة بريطانية بسجن 5 لصوص لمدة تزيد على 70 عاما، بعد إدانتهم في جريمة سرقة وقعت في وضح النهار في أحد الشوارع وأمام المارة الذين وثقوا الجريمة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن المدانين الخمسة ارتكبوا جريمة سرقة استهدفت متجر مجوهرات في مدينة برمنغهام، وسط بريطانيا، في مطلع آذار من العام الماضي.
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ولم تستغرق العملية سوى 70 ثانية انتهت بسرقة مجوهرات قُدر حجمها بـ 5 كيلوغرامات من الذهب.

واختار اللصوص منتصف النهار تماما لتنفيذ السرقة، إذ تمت عند الساعة 12:22 دقيقة ظهرا.

وبحسب فيديو صوّره أحد المارة حينها، حطمت سيارة دفع رباعي من طراز "بيك آب" واجهة متجر المجوهرات حتى ظن البعد أن الأمر مجرد حادث عرضي.

وسرعان ما اقتحم اللصوص المتجر وسرقوا المجوهرات قبل أن يلوذوا بالفرار.

وتولى أحد هؤلاء ترهيب المارة بقصد إبعادهم. 

وحتى لا يهب أحد لنجدة المتجر أو إعاقته أغلق اللصوص الطرق المؤدية إليه بسيارتين وضعتا بطريقة عرضية.

ووجدت المحكمة في برمنغهام اللصوص مذنبين فيما نسب إليهم من تهم التآمر للسرقة وحيازة أسلحة هجومية، بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع.

وبموجب الحكم سيقضي المدانون 72 عاما في السجن.

وقال القاضي روديريك هينديرسون في جلسة النطق بالحكم إن جريمة السرقة كانت محكمة التخطيط والتنفيذ.
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