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برجك اليوم

Lebanon 24
15-03-2023 | 00:00
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الحمل
يكون يوماً سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل الى عقد معاهدة تحلم بها
الثور
إحلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط ، فقد تبلغ منعطفاً في حياتك المهنية وتتعرض لموجة اتهامات وظلم
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الجوزاء
تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقاً وحيوياً وتلفت الأنظار حيثما ذهبت
السرطان
قد تواجه وضعاً مزعجاً في العمل بسبب أحد المتعاونين، ما يفسد الأجواء إذا لم تسارع إلى الحسم، لا تعارض ولا تؤزم المشاكل الطارئة
الأسد
تكون اللاعب الأبرز على طاولة المفاوضات، لذلك أدعوك عزيزي إلى المشاركة الواسعة
العذراء
لا تهمل عملاً أو مسؤولية، الجو ضاغط ويسيطر القلق، وتزداد التحديات فكن جاهزاً
الميزان
ماذا يحمل إليك هذا اليوم؟ هل تنجح جهودك؟ يفتح أمامك أبواب الحظ والطمأنينة والانفراج، وتكون محاطاً بالحماية التي ترافقك حتى نهاية الشهر تقريباً
العقرب
قد تشعر بالارتباك، تمالك أعصابك وقدم أفضل ما لديك، ولا تلق اللوم على أحد ولا تتذمر
القوس
تعيش يوماً غنياً ومتألقاً، ترتفع المعنويات ما يجعل الآذان مصغية إليك، ويتحدث عن وضع مهني جيد وربما تسجل هدفاً ناجحاً
الجدي
يوم مناسب للقيام بتحركات جريئة على الصعيد المهني، تكون المفاوضات ناشطة وواعدة، ولن يخيب أملك
الدلو
إن التقاء الشمس بنبتون يشير إلى ربح مالي قد تحققه أو إلى دعم يأتيك من قبل بعض العلاقات الاجتماعية أو من أحد الأحباء
الحوت
مشاريع جديدة بالجملة، لكنّ المطلوب خطوات مدروسة ومؤكدة تعيدك الى دائرة الضوء مجدداً
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